Atak na Karczewskiego. Nowe informacje

Paweł P. podejrzany o tak na senatora PiS Stanisława Karczewskiego nie trafi do aresztu. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Zastosował jednak wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.