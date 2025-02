Atak na elektrownię atomową w Czarnobylu. Rosja zaprzecza

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjski dron, wyposażony w ładunek wybuchowy, uderzył w sarkofag nad zniszczonym w katastrofie w 1986 r. reaktorem elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zapewnił, że nie doszło do wzrostu promieniowania, a pożar, który wybuchł po eksplozji, został ugaszony.

Rosja jednak wszystkiemu zaprzecza. - Rosyjskie Siły Zbrojne tego nie robią. Najprawdopodobniej mówimy o kolejnej prowokacji, manipulacji. To jest dokładnie to, co reżim kijowski uwielbia i czasami nie waha się robić - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.