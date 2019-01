Atak na Adamowicza. Napastnik spędził noc w szpitalu

27-letni mężczyzna, który w niedzielę wieczorem zaatakował nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nie spędził nocy w policyjnej celi. Z informacji mediów wynika, że dostał ataku drgawek i przewieziono go do jednego ze szpitali.

- Miał też złamany nos i uraz ręki, obrażenia otrzymał prawdopodobnie jeszcze na scenie w chwili, gdy był obezwładniany, a być może także przy sprowadzaniu go z podestu - opowiedział portalowi jeden ze śledczych.

To nie koniec. Około godziny 3 nad ranem, po zaopatrzeniu przez medyków, policjanci przewieźli go na konsultację do jednego z gdańskich szpitali psychiatrycznych.