Atak na Adamowicza. Gdański dziennikarz o procesie Stefana W.

- Butny, niezbyt przejmujący się całą sytuacją, fan militariów - tak Stefana W. zapamiętał Piotr Weltrowski, dziennikarz Trójmiasto.pl. To on pięć lat temu relacjonował rozprawę sądową z udziałem mężczyzny, który w niedzielę zaatakował nożem Pawła Adamowicza.

- Przede wszystkim Stefan W., który odpowiadał za cztery napady podchodził do sprawy bardzo poważnie. To nie były napady desperata. Dokładnie się do nich przygotowywał, do banków wchodził zamaskowany, a po samym napadzie wyrzucał ubrania, w których dokonywał skoku. Działał metodycznie: każdą część garderoby wyrzucał do innego kosza, w innym miejscu.