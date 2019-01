Senator Rybicki: każdy cios nożem w prezydenta Gdańska był śmiertelny

- Nożownik zadał ciosy, z których każdy był śmiertelny. To, że prezydent Paweł Adamowicz żyje, wynika z jego ogromnej woli życia i z doskonałej opieki medycznej - mówi Wirtualnej Polsce senator Platformy Obywatelskiej i wieloletni przyjaciel rodziny prezydenta Gdańska Sławomir Rybicki.

- Trzeba w tej sprawie powściągać emocje , chociaż trudno nad nimi zapanować, bo to bezprecedensowy, straszny i barbarzyński atak. Adamowicz był od wielu miesięcy przedmiotem dość niewybrednych ataków i ogromnej fali hejtu. Ale jestem daleki, żeby przypisywać komukolwiek ze strony polityków jakieś współsprawstwo bądź winę. To byłoby nie na na miejscu. Trzeba zachować w tej sprawie spokój i powściąganie agresji w języku polityki. Bo ten język jest być może jakimś rodzajem inspiracji czy zachęty dla ludzi, którzy posługują się przemocą - mówi Wirtualnej Polsce Sławomir Rybicki.

- Każdy przejaw emocji i agresji powinien być bewzględnie tępiony, bo ta agresja może obrócić się przeciwko każdemu. Wiemy to z historii Polski. Dlatego spierajmy się na argumenty. Po to jest polityka, by używać języka dosadnego i często wyrazistego, ale trzeba zachowywać miarę, ponieważ skala agresji w polskim życiu politycznym, w ostatnim czasie jest na niespotykanym poziomie. I to jest moment, żeby wszyscy wyciągnęli z tego wnioski. To jest czas na refleksję. Oby w tej sprawie obyło się tylko bez ofiar - dodaje Rybicki.