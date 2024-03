Do nietypowej sytuacji doszło na profilu Miasto Piekary Śląskie na platformie Facebook we wtorek 19 marca. Użytkownicy portalu mogli zobaczyć fragment filmu pornograficznego i napis: "zobacz więcej".

Miasto zareagowało błyskawicznie, informując, że doszło do ataku hakerskiego. "Mamy włamanie na fb miasta! Próbujemy rozwiązać problem, ale nie mamy dostępu do strony. Nie jestem w stanie każdemu z Państwa odpowiedzieć osobno. Mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany, a służby znajdą odpowiedzialnych " - napisał na swoim profilu na Facebooku wiceprezydent miasta Krzysztof Turzański.

"Treści erotyczne publikowane były przez osoby, które dokonały kradzieży konta. Przez cały ten czas prowadziliśmy prace zmierzające do odzyskania konta, niestety procedury Facebook (Meta) w takim przypadku są bardzo długotrwałe. Do chwili obecnej nie odzyskaliśmy pełnego dostępu do naszego profilu. Nadal prowadzone są prace zmierzające do przejęcia pełnej kontroli" - czytamy w komunikacie.