Atak hakerski na sejmowe skrzynki. Mocne słowa gen. Adama Rapackiego

- Wszystko za późno... - komentuje gen. Rapacki. - Skoro włamano się i przejęto informacje ze skrzynek parlamentarzystów, to mamy poważny problem. Jeśli mamy włamanie na prywatną skrzynkę to mamy do czynienia z kradzieżą informacji. Jeśli na państwowe, to znaczy, że zawiodły systemy zabezpieczeń wykonane przez służby. Nie wykluczam, że hasła do tych skrzynek, hakerzy zdobyli dzięki włamaniu się na prywatne skrzynki polityków - dodaje Rapacki.