AstraZeneca. Najbliższa dostawa szczepionki znów pomniejszona

Niedzielna dostawa szczepionki firmy AstraZeneca po raz kolejny będzie pomniejszona. Informację potwierdził Michał Kuczmierowski, szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ile dawek mniej preparatu otrzyma Polska w porównaniu z tym, co deklarował wcześniej producent? Różnica jest znacząca.

Pytany o Narodowy Program Szczepień, Michał Kuczmierowski przekazał, że wciąż występują problemy z dostawami od producentów preparatów. - Po naszej stronie idzie wszystko zgodnie z planem (…). Wiemy, że szczepionek AstraZeneki, których spodziewamy się na koniec tego tygodnia, przyjedzie o ponad połowę mniej niż miało to być zrealizowane - powiedział szef RARS w rozmowie z Radiem Wrocław.

O ile dokładnie mniejsza będzie kolejna transza szczepionki? - Było zaplanowane ponad 170 tysięcy, wiemy że przyjedzie około 80 tysięcy - poinformował Kuczmierowski, dodając, że "jest to bardzo duży problem", zwracając uwagę przede wszystkim na osoby, które czekają obecnie na drugą dawkę szczepionki.

Dodał jednak, że opóźnienie nie wpłynie na całościowy harmonogram szczepień. - No faktycznie Astra do tej pory nie popisuje się bardzo, bo raczej przysyła tych szczepionek mniej niż się spodziewamy - stwierdził Michał Kuczmierowski.

Szczepienia na COVID-19. "Widać, że to przyspieszenie jest realne"

Zdaniem Kuczmierowskiego obecnie mamy do czynienia z widocznym przyspieszeniem jeśli chodzi o akcję szczepień. Potwierdził, że do tej pory do Polski trafiło już niemal 9 mln szczepionek. Tylko w ostatni poniedziałek przyjechało ponad 870 tysięcy szczepionek Pfizera

- To jest mniej więcej 10% tego, co już wjechało do Polski. Widać, że to przyspieszenie jest realne - przekonywał szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Wkrótce do kraju sprowadzona zostanie też transza szczepionki Johnson & Johnson. - To jest szczepionka bardzo ciekawa, bo jednodawkowa. Te szczepionki przyjadą do Polski w drugiej połowie kwietnia - zapowiedział Kuczmierowski, zdradzając, że pierwsza dostawa spodziewana jest w okolicach 17-18 kwietnia. Łącznie do końca kwietnia Polska otrzyma 300 tys. dawek preparatu amerykańskiego koncernu.