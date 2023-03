Asteroida 2023 DW uderzy w Ziemię? Naukowcy wskazują datę

Według ekspertów, 2023 DW może zagrażać Ziemi. Zgodnie z obliczeniami ESA, szansa na zderzenie obiektu z planetą wynosi 1 do 625. NASA twierdzi natomiast, że ryzyko jest nieco większe - 1 do 560, jednak "szansa na kolizję jest skrajnie mało prawdopodobna i nie ma powodu do publicznej uwagi lub publicznego niepokoju". Jak informuje agencja kosmiczna, do potencjalnego zderzenia miałoby nastąpić 14 lutego 2046 roku, około godziny 21:36 UTC.