Artystka sprzedaje tęczowe Maryje w kształcie waginy. Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

Artystka z Wrocławia zamieściła w mediach społecznościowych film, w którym zachęca do zakupu małych rzeźb. Przedstawiają one wizerunek Maryi w kształcie waginy i w tęczowych kolorach. Prezes Instytutu Ordo Iuris zapowiedział w piątek, że złoży zawiadomienie do prokuratury.

Artystka promuje swoje "tęczowe Maryjki" w internecie (twitter.com, Fot: Patryk Skju Sykut)

Młoda artystka z Wrocławia, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, zamieściła na Facebooku film, w którym zachęca internautów do zakupu małej rzeźby Maryi. Po jakimś czasie zniknął profil dziewczyny w mediach społecznościowych, ale internauci skopiowali jej film i udostępnili na Twitterze.

"Cipkomaryjka ma teraz nową funkcję. Jest tęczowa i wspiera osoby, które identyfikują się z kolorami tęczy. To są moi przyjaciele, bliskie mi osoby. Jako społeczeństwo potrzebujemy bardzo edukacji, a żeby to się udało, potrzebne są pieniądze. Dlatego zachęcam was do składania zamówień na takie tęczowe Maryjki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany Kampanii Przeciw Homofobii - organizacji, która robi kawał dobrej roboty i której nasze wsparcie będzie teraz bardzo potrzebne" - mówi artystka na filmie.

Bardzo nie spodobało się to Instytutowi Ordo Iuris. Jego prezes Jerzy Kwaśniewski zapowiedział na Twitterze złożenie zawiadomienia do prokuratury z art. 196 Kodeksu karnego o obrażaniu uczuć religijnych.

- To oczywiste naruszenie ładu społecznego, drwina z uczuć religijnych współobywateli, brak szacunku dla innych - konieczna jest reakcja - napisał Jerzy Kwaśniewski.