Armagedon pogodowy w Gnieźnie. Synoptyk o "nieszczęśliwym zdarzeniu"

Synoptyk IMGW, Mateusz Barczyk, podkreślił, że "nic nie wskazuje na to, żeby 40 mm opadów to było wszystko, co spadło na Gniezno". Zaznaczył, że istnieją doniesienia, które sugerują, iż "mogło spaść nawet dwa razy tyle". Jednakże, Barczyk zastrzegł, że te informacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł i stacji, które nie są autoryzowane przez instytut.