"Arktyczna zima nadciąga nad Polskę!". Trzeba się przygotować

Atakuje nas ostra zima. Mróz i intensywny śnieg to nie żaden wymysł. Już niedługo termometry wskażą temperatury, których tej zimy jeszcze nie widzieliśmy.

Przed nami arktyczna zima. Meteorolodzy tłumaczą, że to zasługa zimnego powietrza znad północnej Rosji. To ono spowoduje gwałtowne ochłodzenie. Od środy, 21 lutego temperatura na terenie całego kraju zacznie spadać. – To może być najchłodniejszy okres tej zimy – mówi w rozmowie z naszym reporterem Małgorzata Tomczuk, synoptyk z Centrum Operacyjnego IMiGW.