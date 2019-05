Arkadiusz Kraska w trudnej sytuacji. Chce renty od premiera

Niewinny Arkadiusz Kraska po 19 latach wyszedł z więzienia. Za kartami stracił niemal połowę życia i dużo zdrowia. W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożył pismo z prośbą o przyznanie renty specjalnej.

Po wyjściu na wolność pojawiły się jednak kolejne problemy. - Wypuszczono mnie i żadnych świadczeń nie mam, niczego. Nie mam za co żyć. To przykre, bo nie nadaję się do pracy. Mam to stwierdzone, byłem na konsultacjach psychiatrycznych - przyznaje teraz w rozmowie z Polsat News mężczyzna.