Arkadiusz Kraska od 19 lat siedzi "za niewinność". Żona: "Wierzę, że wyjdzie zza krat"

Wirtualna Polska poinformowała o szokującej sprawie Arkadiusza Kraski, który zdaniem prokuratury, wcale nie dopuścił się podwójnego morderstwa. Żona mężczyzny zaznacza, że czeka na ukochanego i wspólny spacer.

Wirtualna Polska dotarła do wniosku prokuratury o jego uniewinnienie. Prokurator Bogusława Zapaśnik, która go przygotowała, napisała, że w swojej 40-letniej karierze nie spotkała się z taką sprawą.

- Pisałam pisma do sądów, szukałam dowodów na to, że Arek jest niewinny. Jego kolega założył stronę "Żądamy uniewinnienia Arkadiusza i prawdy". To ja namówiłam męża by nagłośnić sprawę w mediach - mówi w rozmowie z "Faktem" kobieta.