Aresztowanie Margot. Kontrole na komisariatach z zatrzymanymi. "Niektórzy przesłuchiwani w nocy"

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur rozmawiali z 33 osobami zatrzymanymi w związku z falą protestów, do której doszło po aresztowaniu transseksualnej aktywistki Margot w Warszawie na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu.

Udali się na komisariaty przy ul. Nowolipie oraz ul. Żeromskiego w Warszawie. Kontrolę przeprowadzili też przy ul. Żytniej, Janowskiego i Jagiellońskiej, a także w Piasecznie. Wszystko po to, aby sprawdzić, w jakich warunkach przebywają zatrzymane osoby.

Kontrole na komisariatach to pokłosie działań Rzecznika Praw Obywatelskich, który zainterweniował w sprawie masowych zatrzymań .

Nocne przesłuchania. "Bez dostępu do jedzenia i picia"

"W wielu przypadkach przewożono te osoby z jednej komendy na drugą. A czas pomiędzy zatrzymaniem i osadzeniem w PdOZ wynosił nawet 12 godzin. Część rozmówców przesłuchiwanych było w nocy. Niektóre osoby trafiały do PdOZ rano, gdzie odsypiały na twardych pryczach, bez koca i materaca, bez jedzenia i wody" - pisze RPO.

"Większość osób zatrzymanych została poddana kontroli osobistej, która polegała na rozebraniu się do naga i wykonaniu przysiadu. W przypadku transdziewczyny kontrolę tę przeprowadził funkcjonariusz płci męskiej" - pisze Bodnar. Podczas zatrzymań miał pojawić się też problem z dostępem do adwokatów. Część osób miała nie otrzymać lekarstw, a jedna z osób transpłciowych miała nie mieć dostępu do testosteronu.