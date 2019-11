Arcybiskup Henryk Hoser doceniony. Został laureatem Nagrody im. biskupa Romana Andrzejewskiego

Biskup senior warszawsko-praski otrzymał wyróżnienie przyznawane za zasługi dla polskiej wsi. Arcybiskup Henryk Hoser został uhonorowany m. in. za nauczanie rolników, jak i ludzi władzy ws. polityki rolnej w naszym kraju.

Kapituła zaznacza, że duchowny "podkreślał, że to dzięki miłości do ziemi i poczuciu wolności rolników przetrwaliśmy czasy totalitaryzmów hitlerowskiego i komunistycznego". Nazwał również rolników "twórcami naszej narodowej tożsamości". Abpa Hosera doceniono za "konsekwentne i wytrwałe nauczanie kierowane zarówno do rolników jak i ludzi władzy odpowiedzialnych za politykę rolną w Polsce".