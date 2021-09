"Apokaliptyczna scena" we Włoszech. Trąba powietrzna zabiła 2 osoby

Tragedia we Włoszech. Trąba powietrzna nad wyspą Pantelleria

Śmiertelne ofiary to dwóch mężczyzn. Siła żywiołu wyrzuciła ich z samochodu. Jednak ratownicy cytowani przed media we Włoszech wskazują, że to wstępny bilans ofiar. Służby poszukują osób, które mogły ucierpieć przez trąbę powietrzną.