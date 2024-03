"Apeluję". Ważne słowa Tuska w Bukareszcie

Premier przypomniał, że kilka lat temu apelował do europejskich przywódców, aby bezwarunkowo wspierali Ukrainę, a także apelował do europejskich liderów, by ustanowić europejską unię energetyczną, by uniezależnić się od rosyjskich zasobów. Dodał, że kiedy zaczął narastać kryzys migracyjny wzywał do solidarności w ramach współpracy na rzecz wspólnej obrony zewnętrznych granic.