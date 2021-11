Apelują do rządu. Chcą kremacji zwłok osób zakażonych koronawirusem

- To rozporządzenie z kwietnia 2020 r. zagmatwało sprawę. Gdyby rząd wpisał COVID-19 do wykazu chorób zakaźnych, sprawa byłaby jasna. Zwłok nie wolno ubierać, nie wolno okazywać, wkłada się je do trumny i koniec. Teraz mamy nieostre regulacje. Jest na przykład zapis o "unikaniu ubierania zwłok do pochówku lub okazywania zwłok". Co to znaczy unikać? Albo okazujemy albo nie - tłumaczy w rozmowie z onet.pl prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego Krzysztof Wolicki.