Raport MZ. Zgonów z powodu COVID-19 było więcej, niż wskazywały statystyki

Ponadto jednym z czynników, który miał wpływ na zwiększoną śmiertelność polskich pacjentów, jest również dostępność do systemu opieki zdrowotnej, co związane jest wydatkami z budżetu. W analizie badaczy z IMC UW mnożna dostrzec, że w krajach, w których na ochronę zdrowia przeznacza się więcej publicznych pieniędzy, wskaźnik ów jest mniejszy. Dodatkowo warunki pandemii przyczyniły się do spadku liczby udzielanych porad lekarskich o jedną piątą w stosunku do "niepandemicznego" roku 2019.