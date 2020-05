Apel Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak do nauczycieli: podnieśmy dzieciom oceny

Według Rzecznika Praw Dziecka w tym roku szkolnym dzieci najprawdopodobniej nie pójdą do szkoły. - Oczywiście nie należy to do moich kompetencji, tylko resortu. Ale wydaje mi się, że na 3 tygodnie przed zakończeniem roku i jeszcze świętem Bożego Ciała w środku, nie ma szans, aby dzieci wróciły do szkół - przyznał w rozmowie z Radiem ZET Mikołaj Pawlak.

Podczas wywiadu Rzecznik Praw Dziecka wystosował apel do rad pedagogicznych, które będą decydowały o promocji pociech. - Mam taką prośbę do nich. Apeluję do nauczycieli, aby oceny, oprócz tych jednostkowych za sprawdziany, czy jeśli gdzieś były za odpowiedzi, żeby finalnie dla uczniów noty były "plus 1". Aby dzieci dostały promocję. Nie potrzebujemy dokładać im jeszcze więcej stresu na zakończenie trudnego roku szkolnego. A we wrześniu wszyscy wrócimy do nauki i to nadrobimy - prognozuje Pawlak.