Apel do MZ: ważne, by głos pacjentów ws. terapii lekowych był nadal słyszany

Pacjenci chcą, by ich głos na Miodowej był nadal słyszany. Dlatego 60 organizacji pacjentów zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia, ale też do sejmowej Komisji Zdrowia, o utrzymanie dotychczasowej polityki lekowej, która umożliwiła wielu z nim dostęp do innowacyjnych leków. Jednocześnie liczą na to, że w styczniowym obwieszczeniu refundacyjnym, za który będzie już odpowiadał nowy minister zdrowia, pojawią się kolejne nowoczesne terapie. A decyzje będą zapadać ponad podziałami, bo "polityka jest ważna, ale zdrowie i życie nadrzędne".