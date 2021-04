Apartament Daniela Obajtka. Posłowie opozycji zapytali o zakup w ministerstwie

Jarosław Kaczyński wydał rozkaz Danielowi Obajtkowi? Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje

Apartament, działki i nieruchomości. Wyjaśnienia Obajtka

- Takich herezji to już dawno nie słyszałem. Mieszkanie kupione w 2018 roku na Bemowie. Ceny oscylowały wtedy w tym rejonie w granicach 7 tys. złotych za metr. Poza tym każdy, kto kupował mieszkanie, wie, że czasami w jednym w bloku jest różnica 30-40 proc. w cenie między mieszkaniami. To było właśnie to tańsze mieszkanie. Przez 7 miesięcy deweloper nie mógł go sprzedać, ze względu bezpośrednie położenie przy trasie S-8, bez ekranów, czyli wystawione na huk i hałas. I stąd ta kwota – mówił Obajtek

- Najwięcej inwestowałem przez ostatnie sześć lat, wszystko płacąc przelewami. Łącznie od 1998 r. zarobiłem ok. 12 mln zł brutto, a netto to ok. 9,8 mln. Mam ok. 1,4 mln kredytów. Mam kredyt hipoteczny. O tym już media nie piszą! Byłem sprawdzony przez wszystkie służby zarówno za obecnej, jak i poprzedniej władzy. Kiedy byłem wójtem, a to było ok. 8,5 roku, to w tym czasie nabyłem najmniejszą liczbę nieruchomości. Łącznie na zakup nieruchomości wydałem od 1998 r. ok. 6 mln zł. Czy mając środki, nie mam prawa inwestować? - pytał Obajtek.