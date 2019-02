Antysemicki incydent we Francji. Macron: Nie będziemy tego tolerować

Znany francuski filozof Alain Finkelkraut został obrzucony antysemickimi obelgami przez grupę "żółtych kamizelek". Do incydentu odniósł się prezydent Macron, który nazwał "syna polskich imigrantów" symbolem Francji i zadeklarował, że antysemityzm nie będzie tolerowany.

Do zdarzenia doszło w sobotę, kiedy Finkielkraut przechodził w okolicach bulwaru Montparnasse w czasie trwania demonstracji "żółtych kamizelek" w Paryżu. Zauważywszy kontrowersyjnego myśliciela, grupa demonstrantów obsypała go wyzwiskami. Nazywali go "brudnym Żydem", "syjonistycznym g...", rasistą i zapowiadali, że pokara go Bóg i lud.

Incydent wywołał duże wzburzenie we Francji. Finkielkraut to jeden z najbardziej znanych francuskich filozofów i pisarzy, znanych z kontrowersyjnych i krytycznych wypowiedzi m.in. na temat multikulturalizmu i islamskich imigrantów. Początkowo wyrażał sympatię dla protestu "żółtych kamizelek", ale potem zmienił swoje zdanie, oskarżając liderów ruchu o arogancję i uznając ich protest za szkodliwy dla kraju.

W ostatnich latach Finkielkraut wielokrotnie wskazywał na problem rosnącego antysemityzmu we Francji, wiążąc go m.in. z muzułmańskimi imigrantami we Francji. W ubiegłym roku stwierdził, że poziom nienawiści do Żydów we Francji jest "większy niż kiedykolwiek za jego życia" i prognozował, że sytuacja będzie tylko się pogarszać.