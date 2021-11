Antychińska ustawa do kosza? W tle rolnicy i telefon do biura PiS na Nowogrodzką

Paradoksalnie także kryzys na polsko-białoruskiej granicy zwiększa szanse na to, że ustawa o KSC trafi do kosza. Powód? Chiny mają przełożenie na Alaksandra Łukaszenkę i z łatwością mogłyby zmusić go do deeskalacji napięcia. Kilka dni temu wiceszef MSZ Marcin Przydacz spotkał się z ambasadorem Chin w Warszawie. Tematem rozmowy – jak czytamy w komunikacie – była "sytuacja w regionie". Na ten kierunek w piątek w Salonie Radiowej Trójki uwagę zwrócił poseł Lewicy Adrian Zandberg. - Jest kraj, który ma istotny wpływ na to, co zrobi Białoruś. Tym krajem są Chiny – powiedział.