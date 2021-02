Antoni Macierewicz zostanie odwołany? Podkomisja smoleńska wydała oświadczenie

Powodem publikacji oświadczenia przez podkomisję smoleńską jest artykuł, jaki ukazał się w najnowszym wydaniu tygodnika "Sieci". Tekst zatytułowany "Badanie tragedii smoleńskiej - co się dzieje?" został napisany przez byłego członka podkomisji smoleńskiej Glenna Joergensena. Twierdzi on, że komisja wciąż nie dysponuje finalną wersją raportu o katastrofie z kwietnia 2010 orku.

"Wbrew publicznym zapewnieniom przewodniczącego podkomisji, że raport końcowy jest gotowy od lipca 2020 roku - z tego, co mi wiadomo - członkowie podkomisji deklarują, iż nie znają jego finalnej wersji" - napisano w artykule . Autor apeluje też o odwołanie Macierewicza z funkcji szefa podkomisji.

Antoni Macierewicz. Podkomisja smoleńska odpowiada na zarzuty

Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w komunikacie przesłanym PAP poinformowała, że wydany w tygodniku "Sieci" artykuł Jorgensena "jest zbiorem nieprawdziwych informacji, insynuacji i kłamstw niemających nic wspólnego z prawdą i z merytorycznymi pracami Podkomisji".

"Celem tej publikacji jest zakwestionowanie wartości dotychczasowych prac Podkomisji i współpracujących z nią ekspertów, a tym samym uniemożliwienie ujawnienia prawdy o tragedii smoleńskiej. Jest to działanie na szkodę Państwa Polskiego" - zaznaczono w komunikacie.

Podkomisja przypomniała, że Glenn Jorgensen z początkiem września 2020 roku przestał zasiadać w zespole i "jako członek Podkomisji był wielokrotnie wzywany przez przewodniczącego Podkomisji do zaprzestania łamania prawa - pomimo napomnień jego zachowanie nie uległo zmianie, co skutkowało usunięciem go z zespołu".