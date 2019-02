Antoni Macierewicz przyjechał do prokuratury. Dziś zostanie przesłuchany

Antoni Macierewicz po godz. 12 stawił się w w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu. Były szef MON ma zostać przesłuchany w związku z zatrzymaniem i aresztowaniem Bartłomieja M., byłego rzecznika resortu obrony.

Do tej pory nikt oficjalnie nie potwierdzał, że Macierewicz ma zostać we wtorek przesłuchany. - Nie potwierdzę, nie zaprzeczę. To wszystko co mam na razie do przekazania - ucinał temat rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel.