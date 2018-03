Antoni Macierewicz odszedł z MON 9 stycznia. Zdążył jeszcze rozdać nagrody w 2018 roku

Pięć dni roboczych - tak krótko Antoni Macierewicz obejmował stanowisko ministra obrony narodowej w 2018 roku. Tyle czasu wystarczyło mu jednak, by nagrodzić swoich pracowników, zanim stery przejął Mariusz Błaszczak.

- To chyba żart - tak na sprawę zareagował poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. - Trzeba powiedzieć, że panowie mają rozrzut. Zwłaszcza rażą mnie nagrody dla gabinetu politycznego. To ludzie, którzy mają służyć, a nie wypatrywać okazji, żeby się załapać na większą kasę. Z drugiej strony czemu się dziwić - to standardy Antoniego Macierewicza i całego PiS. Im nie chodzi o Polskę. Są jak jedna wielka pijawa, która przyssała się do publicznych pieniędzy i ciągnie, ile może - podkreślił polityk PO.