Antoni Macierewicz może nie wybaczyć decyzji o dymisji. "Kaczyński popełnił błąd"

Odwołanie szefa MON Antoniego Macierewicza odbiło się szerokim echem, a najwyraźniej emocje po tej decyzji jeszcze nie opadły. Były premier Jan Olszewski wróży przed PiS czarną przyszłość.

- Wielka szkoda i przykro, że tak go potraktowano – ocenia były premier. – Antoni Macierewicz może nie wybaczyć Andrzejowi Dudzie dymisji, bo to on stał za tym najpewniej, a Jarosław Kaczyński się na to zgodził – cytuje Jana Olszewskiego se.pl.