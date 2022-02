Antoni Macierewicz chce przywrócenia poboru do wojska. Mówi o zagrożeniu

- To, co powiedział Putin, przenosi nas w czasie do 2014 roku, kiedy Rosja zdecydowała się nielegalnie zająć Półwysep Krymski. Bardzo wiele będzie zależało teraz od reakcji państw zachodnich i od tego, czy Unia Europejska oraz USA już teraz zdecydują się na nałożenie sankcji na Rosję - tłumaczy w rozmowie z WP Anna Maria Dyner, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.