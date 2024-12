Akt oskarżenia w sprawie śmierci 25‑latka. Sprawcy są w areszcie

Zakończyło się śledztwo w sprawie spowodowania śmierci 25-letniego mężczyzny, który został pobity w czerwcu w czerwcu tego roku przed dyskoteką we Wtórku w koło Ostrowa Wielkopolskiego. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie.

Akt oskarżenia skierowano przeciwko trzem mężczyznom w wieku 17 i 18 lat . Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do tragicznego zdarzenia doszło 16 czerwca na parkingu przy dyskotece we Wtórku. Policja otrzymała zgłoszenie o pobiciu trzech mężczyzn.

Sprawców było siedmiu. Czterech podejrzanych w wieku od 14 do 16 lat zostało objętych odrębnym postępowaniem i umieszczonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Trzej starsi podejrzani nie przyznali się do winy, choć jeden z nich przyznał się do jednorazowego uderzenia ofiary.