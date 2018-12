Annegret Kramp-Karrenbauer nową szefową CDU. Zwycięstwo "Mini-Merkel"

Po 18 latach dominacji Angeli Merkel, Unii Chrześcijańsko-Demokratyczna ma nową szefową. Została nią Annegret Kramp-Karrenbauer. Merkel pozostanie kanclerzem, ale nie wiadomo, na jak długo

Po raz pierwszy w historii o fotel przewodniczącego niemieckich chadeków ubiegało się trzech kandydatów. Trzecim kandydatem był minister zdrowia Jens Spahn, który w pierwszej turze zdobył 159 głosów. Wynik głosowania ważył się do ostatniej chwili, mimo że zazwyczaj wybory przewodniczącego partii były czystą formalnością.

Annegret Kramp-Karrenbauer, zwana w Niemczech jako "mini-Merkel", uważana byłą za kontynuatorkę centrowej linii kanclerz. Podczas piątkowego kongresu AKK starała się przedstawić jako polityk niezależny, mający za sobą długą karierę w rodzinnym landzie Saary przy granicy z Francją, którym rządziła przez 7 lat. Mimo to, jej zwycięstwo jest interpretowane jako porażka partyjnego obozu krytyków dotychczasowej szefowej partii. Należeli do niego zarówno konserwatywny i probiznesowy Merz, jak i młody, liberalny obyczajowo i konserwatywny fiskalnie Spahn.

AKK jest katoliczką i w kwestiach światopoglądowych jest nieco na prawo od Merkel. Zasłynęła m.in. sprzeciwem wobec legalizacji małżeństw homoseksualnych. W przeciwieństwie do Merza, reprezentującego mocno transatlantycki kierunek w polityce zagranicznej, Kramp-Karrenbauer jest zwolenniczką ściślejszej współpracy z Francją. Mimo to, podobnie jak Merz

Do zmiany na stanowisku szefa chadecji doszło po tym, jak Merkel - w reakcji na słabnącą pozycję wewnątrz ugrupowania oraz spadek notowań partii - ogłosiła, że nie będzie ubiegać się o reelekcję. Polityk, która przewodziła partii od 2000 roku, pozostanie na razie na stanowisku kanclerza - mimo że w przeszłości wielokrotnie twierdziła, że funkcję tę powinien sprawować szef partii rządzącej.

Teoretycznie może urzędować do końca kadencji w 2021 roku, ale komentatorzy mają wątpliwości, czy będzie w stanie dotrwać do tego czasu.M.in. z powodów kłopotów koalicjanta z SPD, gdzie narasta przekonanie, że pozostając w koalicji socjaldemokraci skazują się na polityczny niebyt. W ciągu ostatnich lat notowania partii konsekwentnie szły w dół - do tego stopnia, że SPD straciło swój status jako drugiej największej partii w Niemczech.