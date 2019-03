Anna Zalewska w TVP. Pokazała wykresy i uderzyła w poprzedników

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przeszła do kontrataku. W odpowiedzi na zarzuty opozycji i argumenty związkowców grożących strajkiem, zaprezentowała w studiu TVP wykresy, obrazujące poprawę sytuacji polskich nauczycieli. Szefowa MEN podkreślała, że jako pierwszy minister od lat dała pedagogom podwyżki.

- Zarobki zależą od stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel dyplomowany zarabia ok. 5300 zł. Na tą średnią składa się oczywiście kilka dodatków. (...) To nie minister edukacji kształtuje wysokość zarobków nauczycieli, ale samorząd. Stąd te rozbieżności między różnymi regionami i poszczególnymi pedagogami - tłumaczyła.

Minister edukacji twierdzi, że opozycja wykorzystuje napięcia wśród nauczycieli do celów politycznych. Oskarża o to m.in. swoją poprzedniczkę Krystynę Szumilas. - Pani Szumilas często podsyca emocje, ja wielokrotnie prosiłam o to, by edukacja była poza sporem politycznym. Nie można zasłaniać się rodzicami i uczniami - apelowała.