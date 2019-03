Zalewska o strajku nauczycieli: "Wierzę w nich. Egzaminy na pewno się odbędą"

Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, stara się uspokoić sytuację przed kwietniowym strajkiem nauczycieli. Twierdzi, że protest nie będzie miał wpływu na terminy egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty, które “na pewno się odbędą”. Jednocześnie podkreśla, że “wierzy w odpowiedzialność nauczycieli”.

Zalewska o strajku: “Wierzę w odpowiedzialność związków zawodowych i nauczycieli”

Minister Zalewska wypowiedziała się na temat generalnego strajku nauczycieli, który rozpocznie się 8 kwietnia. Jest przekonana, że protest nie przeszkodzi w przeprowadzeniu egzaminów. - Nauczyciele wiedzą, na czym polega odpowiedzialność za egzaminy i doskonale wiedzą, że to nie lata 92-93, kiedy doszło do strajków i można było przełożyć jakiekolwiek egzaminy. To jest po prostu niemożliwe - mówiła na antenie TVN24. Dodała też, że “wierzy w nauczycieli", a "związki zawodowe będą odpowiedzialne za to, co może się stać”.