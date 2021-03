Anna Lewandowska: Grajmy Razem, bo jesteśmy równi

Wszyscy jesteśmy tacy sami, mimo różnic, które nas na pierwszy rzut oka dzielą, chcemy tego samego. Mamy swoje marzenia, ambicje i cele. Ważne jest, byśmy wspierali się w dążeniu do ich spełnienia – zapewnia Anna Lewandowska, prezes Olimpiad Specjalnych Polska.

Kim jest dla Ciebie Magda Orpiszak?

Anna Lewandowska, prezes Olimpiad Specjalnych Polska: Wzorem do naśladowania. Podziwiam jej wytrwałość w dążeniu do celu i pokonywaniu własnych barier. Tak jak wszystkich innych sportowców Olimpiad Specjalnych Polska.

Z Magdą spotkałyśmy się na planie, podczas przygotowywania spotów kampanii "#GrajmyRazem bo jesteśmy równi". To bardzo ciepła i pozytywnie nastawiona do świata osoba. Cudownie nam się współpracowało, a efekty można już oglądać, choćby na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl, a także na Facebooku i Instagramie Olimpiad Specjalnych Polska.

#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!

Kampania "Grajmy Razem, bo jesteśmy równi" ma jeszcze innych ambasadorów…

Tak, stworzyliśmy cztery duety naszych ambasadorów ze sportowcami z niepełnosprawnością intelektualną. W spotach można zobaczyć też Tomasza Wolnego, Joannę Jędrzejczyk oraz Paulinę Krupińską-Karpiel. Dodatkowo też, na rok przed Światowymi Zimowymi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Kazaniu, powołaliśmy Kadrę Ambasadorów, która zagrzewa naszych zawodników do treningów i wspiera na każdym etapie przygotowań olimpijskich. Skład ambasadorów jest więc szeroki, ale chciałabym do kibicowania zachęcić wszystkich. Warto nie tylko bliżej poznać zawodników i ich talenty, ale też wspierać podczas zawodów. Hasło naszej kampanii ‘#GrajmyRazem, bo jesteśmy równi’ nie jest tu przypadkowe.

Cel tych działań? Całej Kampanii?

Idea jest bardzo prosta – wszyscy jesteśmy tacy sami, mimo różnic, które nas na pierwszy rzut oka dzielą, chcemy tego samego. Mamy swoje marzenia, ambicje i cele. Ważne jest, byśmy wspierali się w dążeniu do ich spełnienia.

My wspieramy sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. A naszym głównym celem jest stworzenie dla nich takich warunków, by w atmosferze akceptacji i szacunku mogli się rozwijać.

Jakiego wsparcia oni potrzebują?

Takiego jak wszyscy inni sportowcy – pozytywnych emocji, motywacji, dopingu i wiary w sukces. Pamiętajmy, że te osoby nie są chore – niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba psychiczna, choć wiele osób te rzeczy myli.

Oczywiście hasło #GrajmyRazem nie odnosi się̨ wyłącznie do rywalizacji sportowej, ale ma przede wszystkim zachęcić do wspierania sportowców z niepełnosprawnością intelektualną na co dzień, nie tylko podczas zawodów.

Każda tego typu kampania ma również za zadanie zmianę świadomości społeczeństwa na temat możliwości i umiejętności osób z niepełnosprawnościami oraz zmianę postaw w życiu codziennym, zawodowym i edukacji.

I tu pojawia się mało znane słowo "inkluzja"

Tak, czyli akceptacja oraz włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa i różnych dziedzin życia. Z tym wciąż u nas jest różnie, ludzie czasem nawet obawiają się takich osób. I naszym zadaniem jest rozwiać te obawy. Nie dystansujmy się – zaakceptujmy, wspierajmy, otwórzmy się. W życiu, podobnie jak i w sporcie, bardzo ważny jest fair play. Z kolei bycie fair to także wspieranie osób, które mają trudniejszy start, niż my sami.

Sportowcy, których wspieracie podczas kampanii "#GrajmyRazem bo jesteśmy równi" mają na swoim koncie już istotne osiągnięcia, w tym medale na zawodach Olimpiadach Specjalnych. Dodajmy – Olimpiady Specjalne to nie to samo co paraolimpiady.

Dokładnie. To, co obie inicjatywy mają ze sobą wspólnego, to propagowanie wartości takich jak równość, inspiracja i determinacja.

Różnicą jest to, że Olimpiady Specjalne są dedykowane osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Z kolei w paraolimpiadach uczestniczą sportowcy z niepełnosprawnościami fizycznymi, w tym także niepełnosprawni z problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i porażeniem mózgowym.

Dodam jeszcze tylko, że Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska jest pełnoprawnym członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego na takich samych zasadach jak Polski Komitet Paraolimpijski. Mamy uznanie MKOL i jako trzeci filar ruchu olimpijskiego nasze zawody spełniają wszelkie wymogi olimpijskie.

#GrajmyRazem bo jesteśmy równi! vol.2

Wracając do kampanii #GrajmyRazem – takie akcje wymagają funduszy.

To prawda. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni partnerom akcji – to Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast sponsorem strategicznym Olimpiad Specjalnych Polska jest Tauron Polska Energia SA, a sponsorem głównym – Huawei. Cały czas też aktywnie szukamy nowych partnerów i sponsorów, by rozwijać działalność Stowarzyszenia i stwarzać naszym zawodnikom nowe możliwości.

No właśnie – jakie są plany Stowarzyszenia? Kiedy najbliższe zawody? Pandemia chyba nie ułatwia planowania…

Ale nasz kalendarz na 2021 rok jest już wypełniony po brzegi! Sportowcy trenują przed największymi zawodami, czyli do zbliżających się Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w przyszłym roku w Kazaniu. A zaraz potem – w 2023 roku w Berlinie odbędą się Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Mamy spore szanse – poprzednie Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Austrii i Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu-Dhabi dały nam w sumie 108 medali, w tym 40 złotych! Liczymy na to, że zarówno w Kazaniu jak i Berlinie utrzymamy tę dobrą passę i nasza kolekcja medali olimpijskich znacząco się powiększy!