Ankieta dla uczniów od ministerstwa. Pytano w niej o seks i poglądy polityczne

Kuratoria oświaty na swoich stronach internetowych zachęcały uczniów do wypełnienia ankiety. Zawierała ona pytania m.in o praktyki seksualne, stosunek do aborcji czy homoseksualizmu. Jak informuje RMF FM, do poszczególnych placówek napływały skargi. Kontrowersyjna ankieta zniknęła już ze stron internetowych.