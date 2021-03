Anglia. Tir z napisem "dasz radę" utknął pod wiaduktem

Anglia. Pod wiaduktem kolejowym w hrabstwie Oxfordshire utknęła ciężarówka. Akurat tak się zdarzyło, że na naczepie pojazdu widnieje napis "You can do it", co oznacza - dasz radę. Kierowca zbagatelizował znaki zakazujące ruch dla pojazdów wyższych niż 4,5 metra. Nie udało mu się także przejechać pod wiaduktem.

Anglia. Ciężarówka z napisem "dasz radę" utknęła pod wiaduktem Źródło: Getty Images, Twitter.com