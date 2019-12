Anglia. Polak spowodował wypadek, ucierpiała kobieta. Jej córka napisała list

"Do mężczyzny, który pił alkohol" - napisała ośmioletnia Isabella z Mansfield w Anglii. W auto jej matki uderzył samochód, który prowadził Polak Tomasz N. Przed świętami rodzina postanowiła przypomnieć słowa dziewczynki.



"Do mężczyzny, który pił alkohol. Tej nocy, gdy piłeś i wsiadłeś do samochodu, prawie zabiłeś moją mamusię. Musiała pójść do karetki z krwią wyciekającą z jej głowy i niemal nie miałam już mamusi. Więc proszę nie rób tego nigdy więcej" - napisała dziewczynka.

Elce zamieściła list w mediach społecznościowych, a teraz o nim przypomniała - podaje "Fakt". Wszystko po to, by przed świętami zaapelować do kierowców, by nie prowadzili pojazdów po spożyciu alkoholu.