Angie Stone zginęła w wypadku samochodowym. Miała 63 lata

Angie Stone rozpoczęła swoją karierę jako członkini pionierskiego żeńskiego trio hip-hopowego The Sequence w latach 70., mając zaledwie 16 lat. Zespół zdobył popularność dzięki utworowi "Funk You Up", który później został wykorzystany przez Dr. Dre w singlu "Keep Their Heads Ringin" oraz przez Bruno Marsa w "Uptown Funk".

W 1999 r. Angie Stone wydała swój pierwszy solowy album "Black Diamond", który zawierał hity takie jak "No More Rain (In This Cloud)" i "Life Story". Rok później nagrała temat do popularnego sitcomu "Girlfriends", a w 2001 r. ukazał się jej drugi album "Mahogany Soul" z przebojem "Wish I Didn’t Miss You", który stał się jej największym międzynarodowym sukcesem.