Angela Merkel i Mateusz Morawiecki w Auschwitz-Birkenau. Poruszające słowa

Premier Mateusz Morawiecki oraz Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angela Merkel biorą udział w oficjalnej części uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau. Na miejscu jest nasza kamera. Merkel w dawnym obozie zagłady jest po raz pierwszy.

- Mówiłem dziś pani kanclerz o Treblince. To również symbol tamtych czasów - dodał. Podkreślił także, że trzeba dbać o prawdę tamtych czasów. - Dzisiaj odchodzą ludzie, którzy są świadkami tamtych strasznych czasów. Jesteśmy zobowiązani, żeby tę pamięć pielęgnować bo jeżeli pamięć odchodzi to tak jakbyśmy zapewnili drugi raz cierpienie tym, co przeżyli tu niewyobrażalne piekło- mówił do zebranych.

Angela Merkel: to niemiecki obóz zagłady

- Auschwitz-Birkenau to niemiecki obóz zagłady. Stworzony przez Niemców. Zależy mi na tym, by ten fakt podkreślić. To nigdy nieprzemijająca odpowiedzialność - powiedziała Angela Merkel. Mówiła, że to, co tutaj się działo, jest niepojęte dla ludzkiego rozumu. - Oświęcim znajduje się w Polsce, ale obóz był zaanektowany, a sprawcami zbrodni byli Niemcy - mówiła.