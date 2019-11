WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Andrzejki 2019. Wróżby, lanie wosku i nie tylko. Jak spędzić ten dzień? Andrzejki 2019 już w przyszłym tygodniu. Dowiedz się, kiedy wypada ten dzień, jakie są tradycyjne zabawy i jak możesz spędzić czas w gronie przyjaciół. Andrzejki 2019 już w przyszłym tygodniu. Kiedy wypada ten dzień? Jakie są tradycyjne wróżby? Jak się bawić? Andrzejki. Pochodzenie święta Tradycyjne Andrzejki, wieczór wróżb, obchodzimy w nocy z 29 na 30 listopada. To wigilia wypadającego 30 listopada dnia św. Andrzeja – rybaka, brata św. Piotra, apostoła i męczennika. Andrzejki były tradycyjnie ostatnią okazją, by wziąć udział w hucznej zabawie przed adwentem. W przeszłości Andrzejki były zabawą przeznaczoną wyłącznie dla dziewcząt. Młodzieńcy bawili się w dniu św. Katarzyny, 24 listopada. Stopniowo jednak tradycja Katarzynek zanikła, a mężczyźni otrzymali wstęp na zabawy andrzejkowe. Andrzejki. Tradycyjne wróżby i zabawy Andrzejki kojarzymy z wróżbami dotyczącymi przyszłego małżeństwa. Większość zabaw andrzejkowych służyła pannom w zdobyciu informacji o spodziewanym wybranku. Lanie wosku na Andrzejki należało do najprostszych i najbardziej ekscytujących zabaw. Aby w nią zagrać, potrzebujemy kilku świeczek, blaszanego naczynia, źródła ognia, miski z zimną wodą, ściany, klucza z dużym uchem i odrobiny inwencji. Zaczynamy od roztopienia świeczek w blaszanym naczyniu. Potem przelewamy cienką strużką stopiony wosk przez ucho od klucza. Jeśli nie ma odpowiedniego klucza, możecie wykonać go z tektury. Wosk powinien padać na powierzchnię wody w misce. Po stworzeniu figury wyjmijcie ją i obejrzyjcie pod światło. Jaki cień rzuca na ścianę? Od jego kształtu zależy, co czeka wróżącego w przyszłości. Inną andrzejkową zabawą jest obieranie jabłek. Przy użyciu noża lub obieraczki zdejmujemy skórkę z owocu. Obierka powinna być jak najdłuższa. Następnie dziewczyny rzucają obierki przez lewe ramię. Kształt, w jaki ułoży się rzucona obierka, przypomina pierwszą literę imienia przyszłego męża. Piękna tradycyjna zabawa na Andrzejki wymaga sprowadzenia gąsiora. Dziewczyny ustawiają się w koło i wpuszczają do środka gąsiora z zawiązanymi oczami. Panna, do której gąsior najpierw podejdzie (albo którą pierwszą skubnie) jako pierwsza ma wyjść za mąż. Zabawa ta znana była w Małopolsce i na Kujawach. Andrzejki 2019. Bale i inne imprezy Wróżby to nie jedyny sposób na świętowanie Andrzejek. 30 listopada w Ukrytym Pałacyku w Krakowie od 20:00 można wziąć udział w Balu andrzejkowym za 178 złotych za osobę. W Centrum Kongresowym ICE Kraków wysłuchamy koncertu zespołu Dżem, który obchodzi w tym roku 40-lecie. Cena biletu wynosi 100 złotych za osobę. Mieszkańcy Warszawy mogą udać się na zabawę do Hotelu Książę Poniatowski w Łazach. Cena biletu wynosi 190 złotych za osobę, 175 złotych w wypadku grupy od 8 osób. Huczny bal z DJ-em i mnóstwem jedzenia potrwa od 20:00 do 3:00. Obywatele Gdańska mogą udać się na Koncert Andrzejkowy muzyki filmowej do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Bilety kosztują od 20 do 85 złotych.