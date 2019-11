WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze andrzejki Przemysław Batorski 43 min. temu Andrzejki 2019. Lanie wosku i ciasteczka z wróżbą. Jak obchodzić ten dzień? Tradycyjny wieczór wróżb miłosnych to oczywiście Andrzejki. Sprawdź, jak przygotować wróżby andrzejkowe. Lanie wosku, przepis na ciasteczka z wróżbą i o wiele więcej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Andrzejki 2019. Lanie wosku, ciastka z wróżbą. Kiedy obchodzimy ten dzień? Jakie są wróżby andrzejkowe? (flickr.com) Andrzejki 2019. Kiedy obchodzimy ten dzień? Andrzejki to tradycyjnie ostatni dzień zabaw przed nastaniem adwentu, który wypada w wigilię św. Andrzeja, czyli w noc z 29 na 30 listopada (w tym roku noc z piątku na sobotę). Z początkiem grudnia zaczyna się adwent, czyli oczekiwanie wiernych chrześcijan na Boże Narodzenie. Dawniej w adwencie nie można było się bawić, ale obecnie Kościół katolicki nie wyklucza udziału w zabawach, choć zachęca do wyrzeczenia się ich. Dawniej Andrzejki były zabawą tylko dla panien, a jej motywem przewodnim były wróżby matrymonialne. Młodzieńcy mieli swój odpowiednik Andrzejek – katarzynki, obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada. Zwyczaj ten, obchodzony w wigilię św. Katarzyny, zamarł, a panowie zostali zaproszeni na zabawę panien. Andrzejki 2019. Lanie wosku i ciastka z wróżbą Przed wiekami Polacy znali wiele znakomitych zabaw na Andrzejki. Oczywiście tematem większości z nich były wróżby małżeńskie. Tradycja takich wróżb pochodzi być może ze starożytnej Grecji. Do najbardziej znanych rozrywek należało lanie wosku i odczytywanie z niego symboli. Dzisiaj też możemy się bawić w lanie wosku. Potrzebujemy w tym celu: kilku świec

naczynia, w którym podgrzejemy świece

miski z zimną wodą

klucza z dużym uchem Podgrzejmy kilka świeczek w metalowym naczyniu, aż zmienią się w płynny wosk. Potem ostrożnie, cienką strużką wylejmy wosk przez ucho od klucza do miski z zimną wodą. Na powierzchni wody powinien uformować się jakiś kształt. Może on przypominać pierwszą literę imienia przyszłego ukochanego albo przepowiadać przyszłość – oczywiście radosną i szczęśliwą. Jeśli wosk przybierze kształt anioła albo motyla, spodziewajmy się pomyślności. Ciastka z wróżbą na Andrzejki spodobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nie chodzi o chińskie ciasteczka z kartkami, ale Twój produkt może być całkiem podobny. Potrzebujesz: 4 jajek

600 g mąki

3 łyżek wody

2 łyżek oleju

cynamonu

cukru pudru

karteczek z wróżbami Ciasteczka z wróżbą – przepis krok po kroku: z wymienionych składników (oprócz cukru pudru) zagnieć ciasto i cienko rozwałkuj

przy użyciu szklanki albo małej miski wykrój kółka w cieście

połóż karteczkę na każdym z kółek

posklejaj brzegi ciasteczek z wróżbą jak przy lepieniu pierogów

połóż ciastka na blasze do pieczenia wyłożonej papierem i wstaw do piekarnika rozgrzanego do około 180 stopni na 15-20 minut, aż zaczną się rumienić

gdy ciastka wystygną, posyp je cukrem pudrem Twoje ciastka z wróżbą gotowe! Andrzejki 2019. Życzenia dla Andrzejów W Andrzejki nie zapomnijmy złożyć najlepszych życzeń wszystkim Andrzejom. Święty Andrzej, rybak, apostoł i męczennik, jest popularny szczególnie w Szkocji (30 listopada to święto narodowe), Hiszpanii i Rosji. Jeśli wybrany Andrzej doceni nieskomplikowaną rymowankę, możemy mu wysłać takie życzenia: W wigilię świętego Andrzeja

spełniona niech będzie Twoja nadzieja.

Niechby Ci się sprawdziło,

to co kiedyś Ci się marzyło. A podczas zabawy z tradycyjnymi wróżbami zaśpiewajmy starą pieśń: Andrzeju, Andrzeju,

Dziewcząt dobrodzieju,

Wolę swoją okaż,

Najmilszego pokaż. Masz news, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Kaczyński broni Piotrowicza. Sienkiewicz komentuje: absurd 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące