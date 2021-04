Andrzej Sośnierz i Marcin Kierwiński gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Wojciech Maksymowicz podjął decyzję o odejściu z klubu PiS, jak wcześniej podawała WP. Na krótkiej konferencji prasowej w Sejmie profesor zaprzeczył, aby jego zespół prowadził eksperymenty na płodach czy zwłokach. - Moja pula skłonności do kompromisu skończyła się - podkreślił Maksymowicz. Poinformował też, że rozważa pozew przeciwko rzecznikowi Ministerstwa Zdrowia Wojciechowi Andrusiewiczowi, o czym wcześniej również donosiła WP.

W środę Konferencja Episkopatu Polski wygłosiła swoje stanowisko w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm AstraZeneca oraz Johnson&Johnson. Według KEP koncerny te wykorzystują materiał biologiczny pobrany od abortowanych płodów do produkcji swoich preparatów.

Epidemia koronawirusa trwa. - To apogeum trzeciej fali, jeśli chodzi o liczbę zachorowań - powiedział na konferencji prasowej Adam Niedzielski. Minister Zdrowia dodał, że obostrzenia będą dalej obowiązywać - z wyjątkiem jednego. Od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków. Dodatkowo, do 3 maja, przedłużono też restrykcje związane z hotelami.