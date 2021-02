Andrzej Pruś z PiS jeździł służbowym autem do domu? Na liczniku blisko 70 tys. km

W styczniu portal kielce.wyborcza.pl napisał o podróżach działacza PiS - Andrzeja Prusia. Z racji wykonywanej funkcji, czyli przewodniczącego sejmiku, ma on do dyspozycji służbowy samochód razem z kierowcą.

Jak przekazały lokalne media, polityk w ostatnim czasie bardzo dużo korzystał z przyznanego mu pojazdu. Jak zasegurował seriws, auto miało go zabierać prawie każdego dnia ze Starachowic (tam mieszka polityk PiS) do Kielc. Tylko w przeciągu listopad i grudnia 2020 roku Pruś służbowym samochodem miał przejechać ok. 10 tysięcy kilometrów.

Ze Starachowic do Kielc jest około 50 kilometrów. Oznacza to, ze auto, które przyjeżdżało po Prusia, wiozło go do pracy, a następnie odwoziło do domu i wracało, wykonywało łącznie przez jeden dzień ok. 200 kilometrów.