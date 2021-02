Radosław Sikorski ostro o PiS. "Ideologicznie są jak Jedna Rosja Putina"

W rozmowie z TVN24 Radosław Sikorski ocenił wtorkową rozmowę polskiego ministra spraw zagranicznych ze swoim amerykańskim odpowiednikiem . - To w sumie ilustracja naszego upadku. W 2014 roku, na 25-lecie prawie wolnych wyborów, Warszawa była głównym partnerem w rozszerzaniu demokracji. Do Polski przyleciał wtedy Barack Obama. Dziś sekretarz stanu musi naciskać na Polskę, aby respektowano rządy prawa. Nie potrafię sobie wyobrazić większego kontrastu - mówił były szef polskiej dyplomacji.

Podczas wywiadu polityk był pytany o niedawne zamieszanie i dymisję dr Tomasza Greniucha z kierowania wrocławskim IPN. - PiS jest konsekwentne i realizuje założony plan w stworzeniu nowego Polaka. To szerzy projekt narodowo-socjalistyczny, który na krótką metę jest skuteczny (...). Pobłażają naziolkom spotykającym się po lasach czy wieszającym portrety europosłów na szubienicach (...). To nie są incydenty, to jest filozofia. Jarosław Kaczyński chce, żeby na prawo od niego nie było nic. Próbują do ściany dociskać Zbigniewa Ziobro i Konfederację, ale w zamian protofaszyści dostają różne stanowiska - mówił Sikorski.