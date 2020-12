Andrzej Gwiazda przeprasza działaczkę KOD

"Przepraszam Panią Sławę Rafalak za skierowane do niej w dniu 21 września 2018 roku obraźliwe słowa. Niniejsze przeprosiny stanowią realizację ugody zawartej przed mediatorem w wyniku skierowania stron przez Sąd do mediacji. Andrzej Gwiazda" - tak brzmią przeprosiny legendy Solidarności skierowane do działaczki KOD Sławy Rafalak.