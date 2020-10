Andrzej Duda zakażony. Kto trafi na kwarantannę? "Lista jest już w GIS"

Andrzej Duda zakażony koronawirusem. Kto trafi na kwarantannę?

O stan zdrowia prezydenta Andrzeja Dudy w TVN24 pytany był Paweł Mucha. - Pan prezydent czuje się dobrze i jak widzieliśmy na nagraniu, które zrobił, jest w pełni sił. Niestety ma on wynik pozytywny i stąd ta samoizolacja - tłumaczył prezydencki minister.

Prezydencki minister podkreślił, że informacje o kontaktach zostały przekazane do Głównej Inspekcji Sanitarnej. - Te osoby również zostały już poinformowane, jednak dopiero sanepid decyduje o tym, kto trafi na kwarantannę. My jesteśmy na to w Kancelarii Prezydenta przygotowani - mówił polityk.