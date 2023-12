Andrzej Duda z podziękowaniami od Romana Giertycha. "Mrówka walcząca ze słoniem"

- Chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. To, co zrobił dla Polski. To, co zrobił dla obecnej koalicji 15 października, przejdzie do historii jako wyjście poza ramy swojego środowiska - rozpoczął swój monolog Roman Giertych w opublikowanym w czwartek na swoim kanale YouTube filmiku.