Andrzej Duda wygłosił orędzie. "Apeluję do klasy politycznej"

Prezydent Polski zwrócił się z orędziem do obywateli w sobotę wieczorem. W orędziu Andrzej Duda zaapelował do polityków. - 2023 rok będzie to rok wyborczy, który jak dobrze wiemy, niesie ze sobą jeszcze więcej politycznych sporów i emocji. Dlatego już teraz apeluję do całej klasy politycznej - oświadczył prezydent.