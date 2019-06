Andrzej Duda w USA. Wzbudził zachwyt i wywołał krytykę

Andrzej Duda w USA spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Politycy wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej. Jak wypadł polski przywódca? Zdania są podzielone.

Co na to polska scena polityczna i medialna? Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, zwrócił uwagę na kwestię przerzucenia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. - Jeżeli nie było jakiejś rozmowy uzgodnieniowej z rządem niemieckim, to oczywiście jest to co najmniej nietakt dyplomatyczny i nie wróży dobrze naszej obecności i aktywności w ramach Unii Europejskiej - stwierdził w "Kropce nad I"